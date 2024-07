De Gea, ancora possibile l'arrivo in Italia: un altro club di Serie A su di lui

Negli ultimi giorni il Genoa aveva mostrato interesse per lo svincolato David De Gea, ma i rossoblu hanno poi virato sulla pista Pierluigi Gollini. Tuttavia non è ancora sfumata del tutto l'ipotesi di vedere l'ex portiere del Manchester United in Serie A: stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, sull'estremo difensore spagnolo c'è la Fiorentina che potrebbe provare un affondo prossimamente.

