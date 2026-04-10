Podcast Di Marzio: "L'Inter vuole chiudere per uno dei centrocampisti più forti in Italia"

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Nel suo consueto podcast per il network di Tmw, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, parla di mercato e lo fa con riferimento alle trattattive sempre più intense sull'asse Bergamo-Madrid.

"Nel giorno in cui la Juventus annuncerà l'ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti, mi sembra assolutamente una notizia positiva per tutto l'ambiente bianconero, un segnale di continuità oltre che di stima per quello che Luciano Spalletti è riuscito a fare e a creare nei suoi pochi mesi da allenatore della Juventus, ereditando una situazione comunque piuttosto complicata e portando la Juventus a un livello di gioco, di affidabilità e di conoscenza anche dal punto di vista tattico sicuramente alto.

Il lavoro di Spalletti non può che essere positivo e deve continuare con una squadra che va sicuramente rinforzata.

Nel giorno del rinnovo di Spalletti, il calcio italiano rischia di perdere un altro dei suoi protagonisti in Serie A, ovvero Ederson. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni e, guardando la partita dell’Atletico Madrid l’altra sera con il Barcellona, vedevo come nell’Atletico ci siano stati in campo tre giocatori arrivati dall’Atalanta: Musso in porta, Ruggeri, che è stato straordinario sulla fascia sinistra e mi chiedo anche perché non sia stato preso in considerazione per la nazionale — lo sarà, immagino, in futuro — e Lookman, che è stato l’ultimo acquisto dell’Atletico Madrid in arrivo dall’Atalanta.

Il prossimo potrebbe essere, dovrebbe essere Ederson. C’è già un accordo, un preaccordo blindato tra l’Atletico Madrid e il giocatore; non c’è ancora l’intesa economica tra l’Atletico Madrid e l’Atalanta, però evidentemente l’Atletico ha capito che fare la spesa a Bergamo, in casa Atalanta, è sicuramente produttivo.

Su Ederson ci sono stati nelle ultime ore e negli ultimi giorni anche dei tentativi di inserimento da parte di altre squadre: dalla Premier e, in Italia, anche l’Inter ha cercato di riprendere informazioni, di riallacciare i contatti e di capire se fosse possibile inserirsi nell’accordo tra Ederson e l’Atalanta, che, come dicevo prima, mi sembra abbastanza solido.

Sicuramente la valutazione molto alta fatta dall’Atalanta e questo accordo tra il giocatore e l’Atletico rendono complicato, ai limiti dell’impossibilità, l’inserimento dell’Inter. Tuttavia va registrato, perché evidentemente l’Inter, al di là che riesca o meno a scalfire questa intesa, la prossima estate farà diverse operazioni nell’undici titolare.

Sarà quindi un’estate non solo di ricostruzione ma anche di rivoluzione per l’Inter, che dovrà cercare di prendere nuovi giocatori: servirà un budget importante, ma è chiaro che non potrà essere utilizzato tutto per una o due operazioni.

Ausilio, Marotta e Baccin dovranno cercare di far quadrare le esigenze e magari individuare operazioni mirate per rinforzarsi, anche perché diversi giocatori lasceranno l’Inter a scadenza di contratto. Potrebbe rientrare Stankovic, giocatore per il quale l’Inter ha la recompra e sul quale poi valuterà se inserirlo nella rosa di Chivu oppure lasciarlo crescere ancora in prestito in un’altra realtà.

L’idea dell’Inter è quella di prendere almeno due centrocampisti e quindi Stankovic potrebbe essere uno di questi. Ederson resta la tentazione, ma l’Atletico Madrid sta lavorando forte per arrivare anche all’accordo con l’Atalanta.

Certo, viene in mente un episodio del passato di calciomercato, quando l’Atletico Madrid aveva già fatto le visite mediche a Lautaro Martínez e poi alla fine l’Inter riuscì comunque a prenderlo. Non so se ci riuscirà anche in questa situazione, ma di sicuro Ederson lascerà l’Atalanta: vedremo se sarà un altro rinforzo per l’Atletico Madrid via Bergamo o se invece l’Inter riuscirà a portare a casa uno dei centrocampisti più forti della nostra Serie A".