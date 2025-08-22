Foto

Diouf-Inter, è già arrivato a Milano: ora le visite mediche e poi la firma

Diouf-Inter, è già arrivato a Milano: ora le visite mediche e poi la firmaTuttoNapoli.net
Oggi alle 10:59Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Ecco Andy Diouf. Il centrocampista francese classe 2003, nuovo acquisto dell’Inter, come rivela Tmw è atterrato pochi minuti fa a Milano, all’aeroporto Linate. Adesso si sottoporrà alla consueta routine delle visite mediche, prima della firma del contratto che lo legherà con i nerazzurri che dopo aver appurato le difficoltà nell'affare Koné hanno ripiegato sul talento del Lens.

Operazione lampo dell’Inter, che di fatto aspettava soltanto l’addio di Kristjan Asllani - passato al Torino - per mettere a disposizione di Chivu il nuovo acquisto. Diouf, su cui c’era anche il Napoli che però l'aveva già mollato da giorni come riportano quest'oggi i quotidiani. Porterà 20 milioni di euro più 5 di bonus nelle casse del Lens e firmerà un contratto da circa 2 milioni di euro a stagione, fino al 2029, con la società nerazzurra.