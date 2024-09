Empoli, notte di paura per D'aversa: ladri in casa

È stata scassinata la porta dell'abitazione di casa D'Aversa quando il tecnico azzurro era fuori assieme alla sua famiglia.

Ladri in casa di Roberto D'Aversa, la scorsa notte a Empoli. Allenatore e famiglia stanno bene, anche se impauriti e sotto shock: soprattutto la più piccola dei tre figli dell'allenatore pescarese. È stata scassinata la porta dell'abitazione di casa D'Aversa quando il tecnico azzurro era fuori assieme alla sua famiglia. Una volta tornati hanno trovato la porta semi-forzata, apprendendo però che dalla casa non è stato portato via nulla.