Caso Esposito: lascia il ritiro senza autorizzazione, il Cagliari valuta provvedimenti

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In casa Cagliari scoppia il caso Sebastiano Esposito a poche ore dalla partenza della squadra per la Germania, dove domenica è in programma l'amichevole contro l'Union Berlino. L'attaccante classe 2002, che già in mattinata non aveva preso parte all'allenamento con il resto del gruppo, ha successivamente lasciato il ritiro di Ponte di Legno senza il consenso della società. Un episodio che ha immediatamente acceso i riflettori sulla sua posizione e sul futuro in rossoblù.

Il comunicato del Cagliari e il nodo rinnovo

Il club sardo ha confermato l'accaduto con una nota ufficiale, spiegando: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti". Alla base della rottura ci sarebbero anche le tensioni legate al rinnovo contrattuale. Nei giorni scorsi, infatti, l'entourage del giocatore aveva chiesto un adeguamento dell'ingaggio, richiesta respinta dal Cagliari che non ha ritenuto necessario rivedere l'accordo, considerando il prolungamento fino al 2030 firmato appena un anno fa. Dopo quanto accaduto, il rapporto tra le parti appare sempre più compromesso e non è escluso che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.