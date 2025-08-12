Ufficiale Fabregas ha il suo centravanti: Morata si trasferisce al Como in prestito

Adesso è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. Dopo il rientro ai rossoneri dal Galatasaray, nuovo trasferimento in prestito per il centravanti spagnolo. Depositato in questi minuti in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo temporaneo. Affare infinito non ricco di problemi con tanta attesa per Fabregas che adesso però ha il suo nuovo centravanti.

Lo stesso Morata, ex Milan, sui social aveva scritto una lunga lettera contro il suo vecchio club, il Galatasaray: "Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasto altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo".