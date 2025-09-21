Fantallenatori increduli: ennesimo 5 in pagella e ultimo assist un anno fa

Ha dell'incredibile la storia di Nuno Tavares con la maglia della Lazio. Il terzino sinistro lo scorso anno era stata vera e propria rivelazione del campionato con otto assist in due mesi tra settembre e ottobre. Tutti hanno gridato al grande colpo di mercato, un vero affare anche per cifre e modalità di operazione da parte del club di Lotito, ma in realtà si è trattata di una meteora, almeno per ora. Una sorta di bluff. L'ultimo assist infatti risale al 31 ottobre 2024 contro il Como. Partita in cui fu anche espulso.

Da allora, anche per problemi fisici, il portoghese non si è più ripetuto e oggi ha fatto parlar di sé per l'errore che ha portato al gol vittoria di Pellegrini nel derby. Voto? 5 in pagella. L'ennesima insufficienza. Un anno senza assist per Nuno Tavares che sta facendo letteralmente disperare non solo la Lazio ma anche i suoi fantallenatori. E per le prossime partite Sarri rifletterà se dargli o meno ancora fiducia. Nel derby lo ha tolto al 46' per l'errore e dentro al suo posto Luca Pellegrini che ora lo insidia.