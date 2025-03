Ufficiale Fiorentina-Atalanta, le formazioni: out l'ex Gosens. Gasp recupera Retegui

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per l'importantissima sfida odierna delle ore 15 fra Fiorentina e Atalanta. Una partita che dirà se la Dea sarà in grado di restare attaccata alla corsa Scudetto e dall'altra parte se la Fiorentina avrà argomenti per competere per il sogno Champions League.

Il tecnico gigliato Raffaele Palladino sceglie ancora il 3-5-2 con Albert Gudmundsson e Moise Kean riferimenti offensivi. In difesa Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, mentre spicca l'assenza di Robin Gosens, verosimilmente per qualche contrattempo fisico accusato nelle ultime ore. Ancora titolari Mandragora, Cataldi e Nicolò Fagioli in mezzo al campo con l'inamovibile Dodo a destra.

Per la Dea Gian Piero Gasperini recupera in extremis Mateo Retegui dopo il fastidio muscolare accusato nel ritiro dell'Italia. Con lui in attacco spazio a Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. In mezzo, vista l'assenza di Ederson per squalifica, spazio a Pasalic al fianco di De Roon, con Bellanova e Zappacosta sulle corsie esterne, mentre in difesa davanti a Carnesecchi ci saranno Djimsiti, Hien e Kolasinac. Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.