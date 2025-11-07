Ufficiale Fiorentina, ecco il sostituto di Pioli: i viola ripartono da Vanoli

vedi letture

Ancora senza vittorie e reduce dalle cocenti sconfitte contro Lecce in campionato e Mainz in Conference League, la Fiorentina ha annunciato il suo nuovo allenatore: il sostituto di Stefano Pioli sarà Paolo Vanoli. Di seguito il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".