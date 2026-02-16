Ufficiale

Milan-Como, ecco la designazione arbitrale del recupero: al Var anche Maresca

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como, gara rinviata a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni e dal quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca.

Milan – Como (Mercoledì 18/02 h. 20.45)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Bindoni
IV: Marcenaro
VAR: Gariglio AVAR: Maresca