Niente sfida da ex per Raspadori: c'è lesione, salta il Napoli (e non solo)
Arrivano novità in merito all'infortunio patito da Giacomo Raspadori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Attaccante dell'Atalanta, che ha svolto gli esami dopo lo stop durante la partita contro la Lazio di sabato scorso, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Tegola non da poco per Raffaele Palladino, che dovrà rinunciare al classe 2000 per le prossime tre settimane, nelle quali la Dea affronterà due volte il Borussia Dortmund nel playoff di Champions League.
Raspadori salterà inoltre anche la gara contro il Napoli, sua ex squadra, in programma per domenica pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium. Con De Ketelaere ai box per almeno un altro mese, le soluzioni in attacco per il tecnico dei nerazzurri sono drasticamente diminuite, in un periodo molto importante che arriva dopo una grande risalita in classifica da parte dei bergamaschi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro