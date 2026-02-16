Inter, Marotta si difende: "Ricordate la simulazione di Cuadrado? La Juve ci guadagnò 70mln..."

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Se ho salutato Chiellini? Il saluto è il minimo, ci mancherebbe, è stato un mio giocatore. È un dirigente giovane e inesperto, non mi permetto neanche di dargli consigli ma ci siamo confrontati. Quello che è successo sicuramente sono dinamiche che si verificano negli spogliatoi. Non sta a me giudicare, valutare o fare una analisi". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa prima dell'assemblea della Lega Serie A.

"Volevo solo ricordare un piccolo episodio riguardo al caso, coincide con una Juventus-Inter del 2021, forse per l'ultima giornata di campionato, sul 2-2, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione da parte di Cuadrado, arbitro Calvarese. Successivamente, sia l'arbitro che gli organi tecnici hanno acclarato che si trattava di palese simulazione. Con quella vittoria fatta all'ultimo minuto, la Juventus conseguì la qualificazione della Champions League che portò la bellezza di 60/70 milioni di ricavi" (ANSA).