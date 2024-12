Ufficiale Fiorentina-Inter, le formazioni Bisseck dal 1', recuperato Adli

Alle ore 18 scendono in campo Fiorentina e Inter per il match più atteso della 14^ giornata di Serie A. Nessuna sorpresa nella scelta delle formazioni iniziali da parte dei due allenatori: Palladino conferma in blocco l'undici che ha avuto la meglio sul campo del Como domenica scorsa, recuperato Adli mentre è solo panchina per Gudmundsson. In casa Inter trova posto in difesa Bisseck al posto di Pavard e Acerbi non al meglio, davanti c'è la ThuLa.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Sottil, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Darmian, Palacios, Aidoo, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.