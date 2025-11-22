Ufficiale Fiorentina-Juventus, le formazioni: Kean-Piccoli dal 1', McKennie e Yildiz dietro Vlahovic

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Juventus, anticipo della 12ª giornata di Serie A in programma al Franchi alle 18. Paolo Vanoli, alla prima in casa da allenatore dei viola, sceglie di confermare il modulo della sua prima uscita sul campo del Genoa ossia, il 3-5-2, ma con alcune sorprese.

Rispetto alle attese infatti Pongracic vince il ballottaggio con Comuzzo in difesa, così come Parisi ha vinto quello sulla sinistra con Fortini. A centrocampo e in attacco invece ci sono le novità più inattese, con Fagioli titolare insieme a Mandragora e Sohm, e Piccoli che ha la meglio su Gudmundsson al fianco di Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.