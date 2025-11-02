Ufficiale

Fiorentina-Lecce, le formazioni: out Gudmundsson, Dzeko dal 1'

Fiorentina-Lecce, le formazioni: out Gudmundsson, Dzeko dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Lecce, sfida salvezza in programma alle 15:00 al Franchi e valida per la decima giornata di Serie A. 

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic Comuzzo Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.