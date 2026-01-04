Ultim'ora

Fiorentina, vittoria all'ultimo respiro contro la Cremonese: finisce 1-0

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:05Serie A
di Fabio Tarantino

Un gol di Moise Kean in pieno recupero regala alla Fiorentina la vittoria contro la Cremonese al Franchi. Proprio il centravanti di Vanoli, entrato nel secondo tempo, sblocca l'incontro al 92esimo minuti con lo zampino anche nel nuovo acquisto. Solomon, infatti, avanza sulla sinistra, va sul destro e pennella un gran cross per Fortini, che colpisce di testa: respinta corta di Audero, tapin di Kean e palla nel sacco.