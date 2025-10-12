Flop Zielinski, solo 121' in stagione: a gennaio può lasciare l'Inter!

Probabilmente in casa Inter si aspettavano un impatto differente da parte di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è arrivato in nerazzurro due anni fa a parametro zero dopo che ha conquistato lo scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti. Le aspettative certamente erano alte per un giocatore capace di ricoprire più posizione in campo e che ha dimostrato in azzurro di essere decisivo e trascinante per il gruppo. Motivo per cui il club di viale della Liberazione aveva deciso di prelevarlo e affidarlo a mister Simone Inzaghi. Il suo ruolo nel 3-5-2 era quello di vice Mkhitaryan e il tecnico lo ha utilizzato 39 occasioni fra le varie competizioni con il giocatore che è andato a segno due volte con tre assist.

Quest'anno il suo impiego sul terreno di gioco è diminuito. Cristian Chivu lo ha sì impegnato cinque volte fra campionato e Champions League ma per un titolare di 121 minuti. Una media di circa 24 minuti a partita. Troppo poco per incidere. A questo punto sarebbe anche da non escludere, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una sua partenza nel mercato di gennaio qualora arrivasse un'offerta congrua anche se al momento l'ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, con il contratto in scadenza nel 2028, sarebbe uno scoglio difficile da superare.