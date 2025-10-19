Follia VAR a Milano: Pioli a muso duro con l’arbitro per il rigore inesistente del 2-1

Follia VAR a Milano: Pioli a muso duro con l’arbitro per il rigore inesistente del 2-1TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00Serie A
di Antonio Noto

Non l’ha presa bene Stefano Pioli la decisione dell’arbitro Marinelli di concedere al Milan un rigore a cinque minuti dal termine nella sfida contro la Fiorentina, per un contatto in area tra Parisi e Gimenez inizialmente giudicato regolare. Dopo il richiamo del VAR, il direttore di gara ha però assegnato il penalty ai rossoneri, scatenando le proteste del tecnico viola.

Al fischio finale, infatti, Pioli è andato a muso duro verso l’arbitro, manifestando tutto il proprio disappunto per una decisione considerata dubbia e determinante ai fini del risultato. L’allenatore della Fiorentina ha poi lasciato il campo visibilmente contrariato, mentre i suoi giocatori cercavano di calmarlo e allontanarlo dalla zona del quarto uomo.