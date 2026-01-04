Ultim'ora
Frattesi, sorpresa Galatasaray: super-offerta all'Inter per averlo subito
Davide Frattesi, accostato la scorsa estate al Napoli, potrebbe lasciare la Serie A nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, sul centrocampista dell'Inter è piombato il Galatasaray che avrebbe pronta un offerta complessiva di 35 milioni di euro formulata con un prestito con obbligo di riscatto. Condizioni gradite dall'Inter che avrebbe così la certezza di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.
