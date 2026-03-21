Frenata Juve! Fallisce un rigore (senza immagini chiare) e fa 1-1 col Sassuolo

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Juventus-Sassuolo 1-1, Locatelli fallisce il rigore del sorpasso: il Napoli allunga a +8 sui bianconeri e domani anche il Como può staccare Spalletti

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadium tra Juventus e Sassuolo, valido per la 30ª giornata di Serie A. Kenan Yildiz sblocca il match al minuto 14, nella ripresa al 52esimo è Andrea Pinamonti a ristabilire gli equilibri per i neroverdi; nel finale l'episodio chiave, un calcio di rigore fallito da Locatelli che era stato assegnato in maniera dubbia, senza immagini evidenti del presunto tocco di braccio di Idzes che per di più era stato trattenuto da Vlahovic. Dunque, frena la squadra di Luciano Spalletti che rimane al quinto posto: il Napoli allunga quindi a +8 e domani anche il Como può staccarla.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 subite

2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate, 47 reti fatte e 23 subite

3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate, 46 reti fatte e 30 subite

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate, 48 reti fatte e 22 subite

5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate, 52 reti fatte e 29 subite

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate, 39 reti fatte e 23 subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 subite

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate, 38 reti fatte e 34 subite

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate, 29 reti fatte e 28 subite

10 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate, 35 reti fatte e 42 subite

11 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate, 35 reti fatte e 39 subite

12 - Parma 34 punti, 30 partite giocate, 21 reti fatte e 38 subite

13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate, 36 reti fatte e 42 subite

14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate, 34 reti fatte e 53 subite

15 - Cagliari 30 punti, 30 partite giocate, 31 reti fatte e 42 subite

16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate, 34 reti fatte e 43 subite

17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate, 25 reti fatte e 44 subite

18 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 subite

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate, 23 reti fatte e 49 subite

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate, 22 reti fatte e 51 subite