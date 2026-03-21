Frenata Juve! Fallisce un rigore (senza immagini chiare) e fa 1-1 col Sassuolo
Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadium tra Juventus e Sassuolo, valido per la 30ª giornata di Serie A. Kenan Yildiz sblocca il match al minuto 14, nella ripresa al 52esimo è Andrea Pinamonti a ristabilire gli equilibri per i neroverdi; nel finale l'episodio chiave, un calcio di rigore fallito da Locatelli che era stato assegnato in maniera dubbia, senza immagini evidenti del presunto tocco di braccio di Idzes che per di più era stato trattenuto da Vlahovic. Dunque, frena la squadra di Luciano Spalletti che rimane al quinto posto: il Napoli allunga quindi a +8 e domani anche il Como può staccarla.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 subite
2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate, 47 reti fatte e 23 subite
3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate, 46 reti fatte e 30 subite
4 - Como 54 punti, 29 partite giocate, 48 reti fatte e 22 subite
5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate, 52 reti fatte e 29 subite
6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate, 39 reti fatte e 23 subite
7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 subite
8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate, 38 reti fatte e 34 subite
9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate, 29 reti fatte e 28 subite
10 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate, 35 reti fatte e 42 subite
11 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate, 35 reti fatte e 39 subite
12 - Parma 34 punti, 30 partite giocate, 21 reti fatte e 38 subite
13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate, 36 reti fatte e 42 subite
14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate, 34 reti fatte e 53 subite
15 - Cagliari 30 punti, 30 partite giocate, 31 reti fatte e 42 subite
16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate, 34 reti fatte e 43 subite
17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate, 25 reti fatte e 44 subite
18 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 subite
19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate, 23 reti fatte e 49 subite
20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate, 22 reti fatte e 51 subite
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro