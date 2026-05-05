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Bologna, ancora riposto in vista di Napoli: programmata la ripresa

Bologna, ancora riposto in vista di Napoli: programmata la ripresaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:10Serie A
di Antonio Noto
I rossoblù torneranno ad allenarsi domani mattina per preparare la sfida contro il Napoli.

Dopo il pareggio di domenica contro il Genoa, 0-0 al Dall'Ara, Vincenzo Italiano ha concesso due giorni di riposto al Bologna. I rossoblù torneranno ad allenarsi domani mattina per preparare la sfida contro il Napoli.

La seduta è in programma alle ore 11 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, dove la squadra inizierà a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, valido per la 36ª giornata di Serie A, in programma lunedì al Maradona alle 20.45. A riportarlo è il sito ufficiale del club felsineo.