Lecce asfaltato allo Stirpe, Frosinone show! Scavalcato il Napoli al 6° posto

Frosinone-Lecce 5-1, doppietta di Birligea e gol di Raimondo, Cichella e Calò. Raimondo aggancia Varela tra i bomber.

Il Frosinone travolge il Lecce con un netto 5-1 allo stadio Benito Stirpe e conquista una vittoria spettacolare nel primo dei due posticipi della nona giornata di Serie A. Una prestazione dominante della formazione ciociara, capace di mettere in grande difficoltà i salentini grazie a un gioco offensivo brillante e a una straordinaria efficacia sotto porta. Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa prendono progressivamente il controllo della partita e al 25' trovano il vantaggio con Cichella, servito da Ghedjemis. L'esterno conferma così le proprie qualità da uomo assist, dopo averne già realizzati tre nella sfida contro l'Atalanta. Il Lecce fatica a reagire e nel finale del primo tempo incassa anche il raddoppio: Calò si presenta sul dischetto e trasforma il calcio di rigore che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-0. Un risultato che premia la superiorità del Frosinone, protagonista di una prima frazione giocata con grande intensità e personalità.

Frosinone, cinque gol al Lecce: Raimondo raggiunge Varela, Birligea firma una doppietta

Nella ripresa il Frosinone continua a dominare e trasforma la partita in una vera festa del gol, mentre il Lecce non riesce a trovare le contromisure per arginare gli attacchi avversari. Al 59' Raimondo finalizza una bella azione di Kvernadze e realizza il 3-0, raggiungendo Varela del Monza in testa alla classifica cannonieri della Serie A. La squadra ciociara non rallenta e al 72' trova anche il poker con Birligea, che impiega appena pochi secondi dal suo ingresso in campo per andare a segno, sfruttando un assist preciso di Schmid. Con il risultato ormai compromesso, il Lecce riesce almeno a trovare il gol della bandiera all'82' grazie a Monteiro, che accorcia momentaneamente le distanze sul 4-1. Nel finale, però, è ancora Birligea a prendersi la scena: l'attaccante completa la propria doppietta personale su assist di Kvernadze e fissa il punteggio sul definitivo 5-1. Una vittoria larghissima per il Frosinone, che conferma il proprio potenziale offensivo e rilancia le proprie ambizioni in classifica. Serata da dimenticare, invece, per il Lecce, travolto dalla qualità e dalla concretezza dei padroni di casa.