Ufficiale
Frosinone-Lecce, le formazioni: le scelte di Alvini e Di Francesco
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Tutto pronto allo Stirpe per la sfida odierna fra Frosinone e Lecce, posticipo della 9^ giornata di Serie A. Solo conferme per mister Alvini, mentre Di Francesco anche viste le tante assenze rimodella la sua squadra con un 3-4-2-1 ben diverso dal consueto 4-3-3. Queste le formazioni ufficiali di Frosinone-Lecce
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman, Monteiro; Geubbels
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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