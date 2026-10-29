Ufficiale Como, tegola Kean! Operato a sorpresa a Barcellona: i tempi di recupero

Como, Moise Kean operato alla tibia a Barcellona: cinque settimane di stop. Salta Inter e Juventus, a rischio il Betis.

Brutte notizie per il Como e per Cesc Fabregas: Moise Kean è stato sottoposto a un intervento a Barcellona per risolvere i problemi alla tibia che lo tormentavano da tempo. L'attaccante italiano si è affidato alle cure dell'istituto Cugat, dove è stato eseguito con successo un trattamento finalizzato al completo recupero. I tempi di stop stimati sono di circa cinque settimane, una notizia pesante per la formazione lariana, impegnata su più fronti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il Como dovrà dunque fare a meno del proprio centravanti per un periodo particolarmente intenso della stagione, con Fabregas chiamato a individuare soluzioni alternative in attacco. Il club ha ufficializzato la situazione attraverso una nota: “Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro”.

Como, Kean rischia di saltare nove partite: niente Inter e Juventus, a rischio anche il Betis

L'assenza di Kean potrebbe protrarsi fino a metà dicembre, costringendo il Como a rinunciare all'attaccante per ben nove partite tra campionato e coppe. Il calendario particolarmente fitto, che comprende anche il secondo turno infrasettimanale di Serie A nella prima settimana di dicembre, rende ancora più complicata la gestione dell'emergenza. Kean dovrebbe saltare sicuramente i big match contro Inter e Juventus, mentre resta in forte dubbio la sua disponibilità per la trasferta europea contro il Betis, in programma il 9 dicembre a Siviglia. Una possibile data per il rientro potrebbe essere quella del 12 dicembre, quando il Como affronterà il Bologna, anche se tutto dipenderà dall'evoluzione clinica e dai tempi effettivi di recupero. Lo stop avrà conseguenze anche sulla Nazionale italiana: Kean non sarà disponibile per gli impegni di Nations League dell'Italia guidata da Roberto Mancini. Una perdita importante per Fabregas, che dovrà affrontare una fase cruciale della stagione senza uno dei suoi principali riferimenti offensivi.