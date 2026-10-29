Accostato anche al Napoli, Chiesa può tornare in A a gennaio: ci pensa l'Inter!

L'Inter valuta rinforzi per la fascia destra: Chiesa può diventare un'occasione già a gennaio, mentre per l'estate cresce la candidatura di Floriani.

L'Inter è al lavoro per rinforzare la fascia destra e guarda anche a Federico Chiesa. Come riferisce Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi i nerazzurri hanno chiesto informazioni sull'esterno del Liverpool, che a gennaio potrebbe lasciare l'Inghilterra per tornare in Serie A. Chiesa è alla ricerca di maggiore continuità e l'operazione potrebbe diventare interessante anche dal punto di vista economico: tra le possibilità c'è infatti quella di un prestito fino a giugno. Una soluzione che permetterebbe all'Inter di aggiungere qualità senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso.

TMW: per giugno salgono le quotazioni di Floriani Mussolini

I nerazzurri ragionano però anche in prospettiva. Secondo TMW, per l'estate "salgono invece le quotazioni di Romano Floriani Mussolini", altro profilo seguito per la corsia destra. La Lazio, tuttavia, difficilmente sarebbe disposta a lasciarlo partire durante il mercato di gennaio. Le valutazioni dell'Inter si inseriscono in un reparto nel quale Andy Diouf ha finora rappresentato una soluzione utile ma non necessariamente definitiva, mentre Luis Henrique conserva mercato e potrebbe anche cambiare squadra già nella sessione invernale.