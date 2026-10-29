Roma, niente da fare per Svilar: brutte notizie dagli esami di oggi

L'estremo difensore giallorosso deve ancora smaltire la frattura al piede che lo ha messo ko durante la scorsa sosta per le nazionali.

Pierluigi Gollini non sta facendo rimpiangere Mile Svilar, ma è chiaro che avere il portiere titolare per Gian Piero Gasperini e la Roma sarebbe tutt'altra cosa. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il classe '99 si è sottoposto questa mattina a nuovi esami per capire a che punto sia la guarigione della sua frattura al piede e dopo di essi lo staff medico ha deciso che tornerà solamente dopo la sosta.

Quante e quali partite salterà ancora

L'ex estremo difensore del Benfica resterà dunque indisponibile per le prossime sfide prima della pausa per le nazionali e sarà assente contro Udinese, Manchester United e Sassuolo. Nessuno a Trigoria vuole prendersi dei rischi, tantomeno il tecnico giallorosso, che ha elogiato recentemente anche il suo sostituto Gollini: "Non fa 112 partite di livello per caso. Adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca all'Atalanta era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi. Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. Portiere di grande livello".