Ufficiale Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Vanoli e Sarri

Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali: Mastantuono e Pellegrino dal 1', Sarri punta su De Ketelaere e Krstovic.

Si chiude allo stadio Artemio Franchi il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A, con Fiorentina e Atalanta pronte a sfidarsi alle ore 20.45. Una partita importante per entrambe le formazioni, chiamate a reagire dopo un periodo complicato e a conquistare punti preziosi per risalire la classifica. Paolo Vanoli si affida a un undici con De Gea tra i pali e una linea difensiva composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. In avanti spazio a Mastantuono, Pellegrino e Njie, mentre Fagioli figura tra i titolari a centrocampo. Dall'altra parte Maurizio Sarri conferma il 4-2-3-1, con Carnesecchi in porta, Ederson e Gaetano in mediana e Krstovic come riferimento offensivo. Alle spalle dell'attaccante agiranno Elmas, De Ketelaere e Zalewski.

Fiorentina-Atalanta, le scelte ufficiali di Vanoli e Sarri: tutti i titolari e le panchine

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Atalanta, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. Di seguito gli undici iniziali e i calciatori a disposizione dei due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Beldenti. Allenatore: Paolo Vanoli.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Pasalic, Idele, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Plaia, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.