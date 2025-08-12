Galatasaray, doppio assalto all’Inter per Pavard e Sommer: la risposta dei nerazzurri

Il Galatasaray torna a bussare alla porta dell’Inter. Dopo un primo tentativo un po' timido per Hakan Calhanoglu, il club turco ha messo nel mirino due nomi di spicco della rosa nerazzurra: Benjamin Pavard e Yann Sommer. Secondo quanto riportato da Fotomac, la società di Istanbul ha avviato i contatti con gli agenti dei due giocatori, per poi presentare un'offerta ufficiale all’Inter. L’idea del Galatasaray sarebbe quella di ingaggiare Sommer a parametro zero e Pavard in prestito, ma questa proposta non sembra affatto gradita in Viale della Liberazione.

L’Inter, infatti, è ferma sulla propria posizione: per Pavard si prendono in considerazione solo cessioni a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, in modo da garantire un'entrata economica utile a finanziare il mercato in entrata. Un prestito secco, al contrario, sarebbe visto come poco vantaggioso. La situazione è simile per Sommer: lasciare partire il portiere svizzero a zero non fa parte dei piani del club, soprattutto in assenza di un sostituto di pari livello su cui poter contare in questa finestra di mercato. Se il Galatasaray vuole davvero insistere per i due obiettivi, dovrà quindi rivedere radicalmente le proprie condizioni, presentando proposte più in linea con le esigenze dell’Inter.