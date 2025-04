Gazzetta - Tare sceglie Allegri per il Milan: vicino il primo annuncio

Un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Gli obiettivi del Milan non sono di certo cambiati in vista della nuova stagione. Tra oggi e al massimo domani, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra e dunque pronto ad iniziare eventualmente fin da subito a lavorare per il club di via Aldo Rossi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Non appena verrà nominato, il nuovo ds milanista dovrà affrontare subito un tema molto importante, vale a dire quello del nuovo allenatore visto che Sergio Conceiçao, al di là di come finirà questa stagione, saluterà a fine campionato. Se dovesse essere effettivamente preso Tare, il suo primo nome in cima alla lista delle preferenze per la panchina è Massimiliano Allegri, il quale, dopo un anno senza squadra, ha grande voglia di tornare ad allenare e tornerebbe molto volentieri a sedersi sulla panchina del Diavolo.