Genoa, Baldanzi in vista del Napoli: "Dobbiamo partire bene, poi fisseremo obiettivi"

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Il fantasista del Genoa Tommaso Baldanzi stringe il gruppo in vista dell'esordio in campionato con il Napoli. Parole al miele per Daniele De Rossi

Tommaso Baldanzi, calciatore del Genoa che affronterà il Napoli all'esordio di questa Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Ascoli. Queste le sue parole: "Spero di dimostrare il mio valore, di giocare il più possibile, di mettere le mie qualità a disposizione della squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Obiettivi per la stagione? Non mi piace parlare di obiettivi. Dobbiamo partire bene, poi fisseremo gli obiettivi strada facendo".

Sul tecnico De Rossi:

"Ho un rapporto molto normale, gli devo tantissimo, darò tutto per lui, e come me lo farà tutta la squadra, so quanto ci tiene a far bene e lui sa quanto ci teniamo noi. Lui è stato sempre un vincente, anche solo la sua mentalità e la sua voglia di far bene possa trasmettere a me ed alla squadra solo cose positive".