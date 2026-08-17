Genoa, Baldanzi in vista del Napoli: "Dobbiamo partire bene, poi fisseremo obiettivi"
Tommaso Baldanzi, calciatore del Genoa che affronterà il Napoli all'esordio di questa Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Ascoli. Queste le sue parole: "Spero di dimostrare il mio valore, di giocare il più possibile, di mettere le mie qualità a disposizione della squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Obiettivi per la stagione? Non mi piace parlare di obiettivi. Dobbiamo partire bene, poi fisseremo gli obiettivi strada facendo".
Sul tecnico De Rossi:
"Ho un rapporto molto normale, gli devo tantissimo, darò tutto per lui, e come me lo farà tutta la squadra, so quanto ci tiene a far bene e lui sa quanto ci teniamo noi. Lui è stato sempre un vincente, anche solo la sua mentalità e la sua voglia di far bene possa trasmettere a me ed alla squadra solo cose positive".
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