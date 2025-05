Ufficiale Genoa, i convocati di Vieira per Napoli: recuperato Onana, l'elenco

Il Genoa ha diramato l’elenco dei calciatori convocati in vista della gara di domani contro il Napoli. Tra i calciatori che il tecnico rossoblu Patrick Vieira porterà al Maradona figura Onana, l’unico uomo recuperato dall’infortunio. Out oltre allo squalificato Thorsby, Matturro, Ekuban e Cuenca; e i due calciatori che hanno già finito la stagione per infortunio: Malinovskyi e Miretti.

Di seguito l'elenco completo dei convocati da Vieira.

Ahanor Honest

Badelj Milan

Bani Mattia

De Winter Koni

Ekhator Jeff

Frendrup Morten

Kassa Lior

Leali Nicola

Martin Aaron

Masini Patrizio

Messias Junior

Norton Cuffy Brooke

Onana Jean

Otoa Sebastian

Pinamonti Andrea

Sabelli Stefano

Siegrist Benjamin

Sommariva Daniele

Vasquez Johan

Venturino Lorenzo

Vitinha

Zanoli Alessandro