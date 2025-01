Ufficiale Genoa-Monza, le formazioni: le scelte di Vieira e Bocchetti

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara tra Genoa e Monza, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Vieira con il centrocampo inedito Masini-Frendrup-Kassa, davanti si alza Thorsby per sostituire Zanoli non convocato. Per i brianzoli, Bocchetti lancia subito il neo acquisto Urbanski, il tridente è composto da Maldini falso nove con Ciurria e Caprari ai lati.

Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira

MONZA (3-4-3): Turati; Carboni, Izzo, D'Ambrosio; Pedro Pereira, Akpa Akpro, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Maldini, Caprari. Allenatore: Bocchetti