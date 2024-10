Genoa, svolta Balotelli: pronto contratto da 400mila euro

vedi letture

Secondo il quotidiano 'La Repubblica' le parti stanno discutendo di un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con ingaggio da circa 400mila euro

E' di nuovo trattativa serrata tra il Genoa e Mario Balotelli. Coi tempi di recupero di Junior Messias che rischiano di allungarsi e lo stop di Vitinha che costringerà l'attaccante portoghese a restar fuori ancora per qualche settimana, ecco che ieri in casa rossoblù sono ripartiti i contatti serrati col centravanti classe '91 svincolato dallo scorso 30 giugno.

Ieri c'è stato un nuovo summit tra la dirigenza rossoblù e l'allenatore Alberto Gilardino per discutere della questione: il tecnico spinge per avere un'altra soluzione in attacco, nonostante la doppietta di Andrea Pinamonti nell'ultimo turno di campionato. E allora s'è rimessa in moto, in maniera serrata, la trattativa con SuperMario che fin da subito ha dato la sua disponibilità nello sposare la causa Genoa.

Secondo il quotidiano 'La Repubblica' le parti stanno discutendo di un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con ingaggio da circa 400mila euro. I dettagli sono ancora da definire, ma la discussione si sta attestando su queste cifre. In generale, si aspetta sempre il placet della proprietà americana per poi giungere alle firme. Sono ore di riflessione e non sono escluse svolte in positivo già nelle prossime ore: Balotelli e il Genoa sono di nuovo vicini dopo qualche giorno di riflessione.