Ufficiale Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: le scelte di De Rossi e Runjaic

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Prosegue la 30ª giornata di Serie A. Il Genoa ospita l'Udinese al "Ferraris" per proseguire la sua striscia di risultati utili consecutivi. I rossoblù di Daniele De Rossi hanno superato la Roma in casa e una settimana dopo il Verona al "Bentegodi" facendo un balzo in avanti in classifica importante. I bianconeri friulani invece arrivano da un momento di flessione con quattro punti raccolti nelle ultime sei partite e una sola vittoria in questo intervallo di tempo. Nell'ultimo match di campionato la squadra di Runjaic ha perso 1-0 in casa contro la Juventus.

Le scelte di De Rossi

Daniele De Rossi conferma Messias in mezzo al campo lasciando in panchina, come preventivato, Baldanzi. Al suo fianco spazio a Malinovskyi e Frendrup con Ellertsson e Norton-Cuffy sulle corsie. In attacco Vitinha fa coppia con Colombo mentre in difesa Marcandalli, Ostigard e Vasquez proteggono la porta di Bijlow.

L'undici di Runjaic

Kosta Runjaic si affida in attacco a Davis e Zanoli con Ehizibue e Kamara sulle corsie laterali. In difesa davanti ad Okoye giocano Solet, Kabasele e Kristensen mentre in mezzo al campo con Karlstrom ci sono Atta ed Ekkelenkamp.

GENOA (3-5-2): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Vitinha, Colombo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.