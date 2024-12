Ufficiale Giudice Sportivo, supplemento d'indagine per i cori razzisti a Maignan in Verona-Milan

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo in mertio alla 17^ giornata di Serie A, è stato squalificato per un turno di campionato Guilbert del Lecce. Entrano invece nella lista dei diffidati Ehizibue (Udinese), Emerson Royal (Milan), Pezzella (Empoli) e Zaniolo (Atalanta).

Ammenda di 8mila euro per il Lecce, invece, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Hellas Verona-Milan, le decisioni

Il Giudice sportivo, inoltre, in merito alla gara tra Hellas Verona e Milan ha chiesto alla Procura federale "una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera". A fine gara il portiere del Milan, Mike Maignan, si era lamentato per dei cori di discriminazione razziale nei suoi confronti con l'arbitro Marinelli, che non aveva preso provvedimenti a gara in corso. Riguardo alla stessa partita, è stato squalificato per un turno il ds del Verona, Sean Sogliano, "per avere rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara".