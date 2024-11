Grande reazione del Lecce ma contro l'Empoli è solo 1-1: gol di Pellegri e Pierotti

E' finita 1-1 la sfida tra Lecce ed Empoli, gara andata in scena questa sera al Via del Mare valida per la 12esima giornata di Serie A. Al secondo gol con la maglia della squadra toscana realizzato da Pietro Pellegri poco dopo la mezz'ora di gioco ha risposto nella ripresa - dopo un lungo forcing dei giallorossi - il numero 50 Pierotti.

La rete che ha fissato il risultato sul definitivo punteggio di partirà è arrivata al 77esimo, avviata dallo stesso calciatore argentino e poi conclusa con un colpo di testa vincente dopo un cross ben calibrato di Gallo.