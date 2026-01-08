Guendouzi saluta la Lazio: "Popolo straordinario, meritate solo felicità"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Siete un popolo straordinario, meritate solo felicità. Volevo ringraziarvi per tutto l'amore che mi avete dato fin dal primo giorno, con la mia famiglia abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei perché merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Voi meritate qualcosa di grande".

Così Matteo Guendouzi, in un video pubblicato dalla Lazio, ha ringraziato i tifosi prima di dire addio al club biancoceleste per volare in Turchia dove giocherà nel Fenerbahce. "Siete davvero nel mio cuore come persone che mi hanno sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili. Non è sempre stato facile, ma sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio e mi sono dato per questa maglia perché lo meritate. Resterete davvero sempre impressi nel mio cuore e forza Lazio sempre", conclude il francese. (ANSA).