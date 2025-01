Hermoso-Roma è già finita, Ranieri annuncia: "Vuole andare via e così sarà"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa successiva al successo in quel di Udine della sua Roma, Claudio Ranieri, tecnico dei capitolini, ha parlato anche di mercato ed in particolare della probabile partenza Mario Hermoso: "Hermoso vuole andare via, andrà via e prenderemo qualche altro ragazzo".

Il difensore spagnolo ex Atletico Madrid era stato protagonista di una telenovela di mercato in estate, venendo accostato fortemente a diverse squadre come Napoli, Milan e club arabi. Alla fine tra smentite e mancati accordi sulle ingenti commissioni che richiedeva il suo entourage, Hermoso si è trasferito alla Roma nel mese di settembre. La sua avventura giallorossa però pare terminata ancor prima di sbocciare.