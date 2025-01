Hermoso saluta subito la Roma? Spunta un club tedesco

Sirene tedesche per Mario Hermoso. Il difensore non ha trovato dimensione e spazio sperato a Roma, non riuscendo a convincere nessuno dei tre allenatori in stagione e dovrebbe lasciare il club.

Arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid a inizio settembre, dopo un'estate da svincolato, il classe '95, come riportato da Fabrizio Romano su X, sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso cerca un difensore in più, così lo spagnolo sarebbe l’alternativa esperta a Faye del Rennes, la prima scelta dei campioni di Germania.