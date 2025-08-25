Ufficiale
Il Torino annuncia l'acquisto di Asllani, ma con l'Inter non ci sarà
TuttoNapoli.net
(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Dopo qualche giorno di attesa, il Torino ha annunciato l'arrivo di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, classe 2002, è stato prelevato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, come spiegato dal club di via Viotti in una nota ufficiale. Questa sera i granata di Marco Baroni inizieranno il loro campionato proprio dalla trasferta sul campo dei nerazzurri, ma Asllani non sarà presente: la sua avventura al Toro inizierà di fatto alla seconda giornata, con il Toro che domenica 31 agosto alle 18.30 ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino. (ANSA).
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com