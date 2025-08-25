Piaceva al Napoli, ora ci va forte il Milan: offerta al Bologna per Fabbian

Il Milan, partito malissimo in campionato con la sconfitta interna contro la neopromossa Cremonese, sta valutando un rinforzo per il centrocampo e avrebbe messo nel mirino Giovanni Fabbian del Bologna. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero già avviato i contatti con il club emiliano per provare a chiudere l’operazione negli ultimi giorni di mercato.

La trattativa potrebbe svilupparsi rapidamente su una base di circa 15 milioni di euro, di cui 12-13 milioni come parte fissa e il resto legato a bonus. Nelle scorse settimane Fabbian era stato accostato anche al Napoli, per la sua capacità di inserimento era stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per la mediana di Conte.