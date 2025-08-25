Piaceva al Napoli, ora ci va forte il Milan: offerta al Bologna per Fabbian
TuttoNapoli.net
Il Milan, partito malissimo in campionato con la sconfitta interna contro la neopromossa Cremonese, sta valutando un rinforzo per il centrocampo e avrebbe messo nel mirino Giovanni Fabbian del Bologna. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero già avviato i contatti con il club emiliano per provare a chiudere l’operazione negli ultimi giorni di mercato.
La trattativa potrebbe svilupparsi rapidamente su una base di circa 15 milioni di euro, di cui 12-13 milioni come parte fissa e il resto legato a bonus. Nelle scorse settimane Fabbian era stato accostato anche al Napoli, per la sua capacità di inserimento era stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per la mediana di Conte.
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com