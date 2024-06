Holm diventa un'occasione di mercato: l'Atalanta non lo riscatta a 8,5mln

Il futuro di Emil Holm, almeno per il momento, non sarà all'Atalanta.

Il futuro di Emil Holm, almeno per il momento, non sarà all'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'esterno arrivato a Bergamo l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto, non verrà acquistato a titolo definitivo dal club nerazzurro alle condizioni fissate nell'agosto 2023. Il calciatore rientrerà allo Spezia e successivamente le parti torneranno a parlarsi per trovare un altro accordo, a cifre inferiori rispetto agli 8,5 milioni di euro pattuiti.

L'Inter sullo sfondo.

In tutto questo potrebbe inserirsi l'Inter, ma certamente non adesso. I nerazzurri di Oaktree potrebbero infatti farsi avanti solo nel caso in cui dovesse partire Denzel Dumfries. L'olandese non è certo di restare ma ancora non c'è niente di concreto su di lui e solo dopo la cessione Marotta e Ausilio si potrebbero fare avanti per Holm, sempre che l'Atalanta nel frattempo non trovi un accordo con lo Spezia per riportare il calciatore alla corte di Gian Piero Gasperini.

La stagione di Holm.

Il classe 2000 nato a Goteborg nella sua annata all'Atalanta ha totalizzato 30 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, segnando un gol nella sfida dello scorso gennaio contro il Frosinone, terminata 5-0. Adesso il ritorno allo Spezia, poi la probabile partenza per andare altrove.