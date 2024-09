Hummels si presenta: "Sono cresciuto guardando la Roma di Totti e De Rossi"

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Francesco Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane, ho giocato contro Daniele De Rossi. Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo club". Così Mats Hummels, nuovo difensore della Roma, parla ai canali del club dopo aver firmato per i giallorossi. "Sono davvero felice e convinto al 100% - ha aggiunto -. Non volevo trovarmi nella situazione di sedermi qualche settimana o mese dopo e pensare che forse avrei dovuto aspettare. Sono felice della scelta che ho fatto e di essere qui ora. Onestamente avevo bisogno di tempo dopo l'ultima stagione. Emotivamente, avendo lasciato Dortmund dopo così tanto tempo, dopo la finale di Champions League, ci è voluto un po' per riprendermi".

Parlando della sua condizione atletica ha spiegato: "Sto bene, ho lavorato duramente in estate anche se è diverso rispetto ad allenarsi con la squadra. Penso che ci vorranno 2-3 settimane per essere davvero pronto per giocare". Hummels conclude poi parlando di De Rossi: "E' un bravissimo ragazzo, la prima impressione è quella. Mi chiede di lavorare tanto, come tutti gli altri, ed è quello che otterrà da me". (ANSA).