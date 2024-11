Libero e la prima bocciatura al mercato di Giuntoli: "Ha speso 219 e non ha un vice Vlahovic"

La Juventus ha speso 219 milioni e non ha un vice Vlahovic. Sul quotidiano Libero vengono analizzate le scelte di Cristiano Giuntoli sul calciomercato della Juventus, sollevando qualche perplessità sull'ex Napoli: "Dopotutto, è stata la protagonista del mercato estivo in Serie A, ma la sensazione è che l’enorme budget investito, in totale di 219 milioni di euro (reso possibile anche dagli 82 milioni incassati dalle cessioni), non sia stato destinato esclusivamente a giocatori funzionali dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

I 60 milioni versati nelle casse dell’Atalanta (per Koopmeiners, ndr) fanno comunque sorgere qualche dubbio sulla bontà dell’operazione (per il momento l’olandese non ha dimostrato di valere una cifra tanto importante…), altri acquisti lasciano decisamente perplessi. Il mistero numero uno resta Douglas Luiz protagonista di una operazione sospetta con l’Aston Villa.