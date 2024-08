Sky: "Retegui ad un passo dall'Atalanta", salta Gudmundsson alla Fiorentina?

Mateo Retegui è sempre più vicino all'Atalanta. è il nome scelto dal club nerazzurro per sostituire l'infortunato Gianluca Scamacca. E, dopo le valutazioni fatte nelle ultime ore, l'Atalanta ha fatto un vero e proprio blitz, e al momento il club sta definendo il trasferimento con il Genoa. Un affare, quello tra Atalanta e Genoa, da 22 milioni di euro più 3 di bonus. Lo riporta Sky Sport.

L'addio di Retegui potrebbe bloccare quello di Gudmundsson alla Fiorentina? Il Genoa si ritroverebbe orfano dei due attaccanti principali. Trattativa ben avviata, ma non già conclusa come in molti hanno paventato in queste ore. A frenare gli entusiasmi in questo senso ci ha pensato l'ad genoano Andres Blazquez, con delle brevi ma significative dichiarazioni concesse a Il Secolo XIX: "C'è l'interesse della Fiorentina, ma nessun accordo è già chiuso".