Tmw - Juve, sorpasso completato all'Inter: domani le visite di Cabal

L'Inter sembrava a un passo dal chiudere l'affare, ma la Juventus si è inserita chiudendo l'affare-Cabal.

Nella giornata di ieri è emersa la notizia di un'Inter vicinissima a Juan Cabal dell'Hellas Verona, difensore valutato 10 milioni dal club di Setti e per cui c'era un interessamento della Juventus. Doveva arrivare il via libera di Oaktree per definire l'operazione, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerata importante e decisiva da parte della stessa Juventus il sorpasso nella trattativa.

L'Inter sembrava a un passo dal chiudere l'affare, ma la Juventus si è inserita chiudendo l'affare-Cabal. L'ultima offerta del club bianconero ha ribaltato tutto: per il difensore colombiano classe 2001 la Juventus ha offerto 10 milioni più 2 di bonus al Verona, col 20% della futura rivendita assicurata all'Atletico Nacional, il club in cui il centrale è cresciuto.

Cabal - che può fare il centrale come il terzino -, del resto è sempre stata l'alternativa della Juventus a Calafiori. La Juventus ha definito in queste ore l’operazione con il Verona, per domattina sono fissate le visite mediche. Al momento, nell'operazione non sembra esserci spazio per un eventuale contropartita (si era parlato di Marley Ake, esterno d'attacco classe 2001). Cabal era arrivato all'Hellas Verona per circa 3,5 milioni di euro e nell'ultima stagione è stato promosso a titolare inamovibile della formazione scaligera, soprattutto nella seconda parte. A riferirlo è Tuttomercatoweb.