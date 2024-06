Tmw - Lazio, addio Tudor? Si va verso il divorzio con Lotito

Igor Tudor lascerà la Lazio dopo pochi mesi, questa è quanto raccolto da Tmw, con le parti al lavoro per trovare un accordo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Kamada, un mercato in uscita che il club ha stoppato e in generale troppe idee che non collimano. Igor Tudor lascerà la Lazio dopo pochi mesi, questa è quanto raccolto da Tmw, con le parti al lavoro per trovare un accordo che consenta all'allenatore croato di trovare un altro impiego e alla società di aver un budget sufficiente per investire sul terzo allenatore del 2024, dopo Sarri e appunto Tudor.