Ultim'ora Idea Insigne, il Parma pensa all'ex capitano del Napoli: la situazione

vedi letture

Il Parma valuta la possibilità di riportare in Serie A l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il fantasista classe ’91 è svincolato dallo scorso luglio, dopo la risoluzione del contratto con il Toronto, e ora è libero di firmare con una nuova squadra. L’ipotesi del club emiliano potrebbe offrire a Insigne la chance di rientrare in un campionato competitivo e rilanciare la sua carriera in Italia.

L’ex azzurro aveva dichiarato di attendere una chiamata e di nutrire ancora ambizioni di tornare in Nazionale. Un ritorno in Serie A con il Parma rappresenterebbe un’opportunità ideale per mettersi in mostra e convincere Gattuso della sua importanza. La trattativa resta al momento in fase embrionale, ma l’interesse del club è concreto. A riferirlo attraverso il proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mecato Sky.