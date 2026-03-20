Il Cagliari carica i tifosi sui social: "Col Napoli è la partita! Noi e voi, una sola cosa"

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"E' anima, è cuore, è la partita. Noi e voi, una cosa sola". Lo si legge su un post del Cagliari sui social. Un modo per caricare l'ambiente in vista della gara di oggi contro il Napoli. Per i tifosi del Cagliari non sarà mai una partita qualunque quella contro gli azzurri. Una vecchia rivalità legata al famoso spareggio con il Piacenza giocato proprio al San Paolo quasi ventinove anni fa con i tifosi del Napoli che tifò per il Piacenza. Da allora, una rivalità che resiste ancora oggi. Ecco perché l'ambiente sarà caldissimo all'Unipol Domus. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

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