Il Como è quella che convince di più per il 4° posto: i numeri di una squadra da Champions

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Adesso non si parla più di sorpresa, ma di realtà. Il Como di Cesc Fabregas continua a vincere e dopo il netto 5-0 rifilato al Pisa la corsa alla Champions League non sembra più un’utopia. La gara del Sinigaglia poteva nascondere insidie, invece i lariani hanno dominato con autorità, confermando un momento di forma straordinario. Con questo successo la squadra ha centrato la quinta vittoria consecutiva in Serie A, un traguardo riuscito solo un’altra volta nella propria storia, nella striscia di sei successi tra aprile e maggio 2025.

I numeri certificano la crescita della formazione di Fabregas. Il Como ha segnato almeno cinque gol in campionato soltanto sei volte nella sua storia e tre di queste sono arrivate proprio in questa stagione, segnale di una squadra sempre più efficace in attacco. “Tre delle sei partite con almeno cinque gol sono arrivate sotto la gestione Fabregas”, evidenziano i dati Opta.

La forza del gruppo sta anche nella varietà dei protagonisti. Diao è diventato il sedicesimo marcatore diverso del Como in questo campionato, record assoluto per il club, mentre Douvikas ha raggiunto quota undici reti, affiancando Nico Paz in doppia cifra. I lariani sono l’unica squadra della Serie A con due giocatori oltre i dieci gol, oltre a poter contare su più elementi decisivi anche in fase di assist.

Con 53 reti segnate e la miglior difesa del campionato, davanti al Como c’è solo l’Inter per gol realizzati. Numeri che raccontano una squadra completa, sempre più convinta di poter restare tra le grandi fino alla fine.